Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi belgesel oldu
İstanbul'da inşa edilen iki salgın hastanesinden biri olan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi, TRT Belgesel'de seyircilerle buluşacak. Doğal afet ve pandemi durumlarında kullanılmak amacıyla inşa edilen hastanenin bilinmeyen özellikleri, hastanenin hizmete açılacağı 31 Mayıs günü saat 21.00'de ekrana gelecek.
Çekimlerinde 3 aktüel, 3 aksiyon ve 1 hava kamerası kullanılan "Acil Durum Hastanesi" belgeselinin yanı sıra TRT'nin beğenilen diğer yapımı "Küresel Tehdit Covid-19" belgeseli de yeni bölümüyle cumartesi günü izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Salgının bilinmeyen yönleri anlatılacak
Salgınla ilgili çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan belgeselde, hayatları tehdit eden bir virüsün, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olduğu ele alınıyor. Belgeselin 6'ncı bölümünde ABD'deki salgının bilinmeyen yönleri ile tüm gerçekleri konu ediliyor.