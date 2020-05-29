Koronavirüs Yeşilköy Acil Durum Hastanesinin yapım hikayesi belgesel oldu
TÜRKİYE

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi belgesel oldu

İstanbul'da inşa edilen iki salgın hastanesinden biri olan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi, TRT Belgesel'de seyircilerle buluşacak. Doğal afet ve pandemi durumlarında kullanılmak amacıyla inşa edilen hastanenin bilinmeyen özellikleri, hastanenin hizmete açılacağı 31 Mayıs günü saat 21.00'de ekrana gelecek.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen hastanenin tüm aşamalarını gece gündüz kayıt altına alan TRT Belgesel, bu hikayeyi özel röportaj ve görüntüler eşliğinde yayınlayacak.

Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı
FOTOĞRAF 20
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8 Nisan tarihinde yapımına başlanılan ve 45 günde tamamlanacak olan hastane inşaatı son hızıyla devam ediyor.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımı süren bin yataklı hastane inşaatında son anlara gelindi.
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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı.
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724 aralıksız çalışmaların devam ettiği hastanenin Ramazan Bayramı sonrası hizmete açılması bekleniyor
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Tabela konuldu: Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. Hastanedeki son durum havadan görüntülendi.
  • Çekimlerinde 3 aktüel, 3 aksiyon ve 1 hava kamerası kullanılan "Acil Durum Hastanesi" belgeselinin yanı sıra TRT'nin beğenilen diğer yapımı "Küresel Tehdit Covid-19" belgeseli de yeni bölümüyle cumartesi günü izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İki dev hastane 45 günde bitti: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün hizmete açılacak
KORONAVİRÜS
İki dev hastane 45 günde bitti: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün hizmete açılacak

Salgının bilinmeyen yönleri anlatılacak

Salgınla ilgili çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan belgeselde, hayatları tehdit eden bir virüsün, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olduğu ele alınıyor. Belgeselin 6'ncı bölümünde ABD'deki salgının bilinmeyen yönleri ile tüm gerçekleri konu ediliyor.

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