Yılbaşında korona vakaları patlayabilir

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Omicron varyantındaki son durumu değerlendirdi. Arıca, yılbaşında bir araya gelecek kalabalık gruplar nedeniyle vakaların patlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Vefik Arıca

Arıca, “Vatandaşlarımızda genel bir rehavet oldu. Aşıya gidilmiyor, dozlar tamamlanmıyor, maske takılmıyor, hijyen de eskisi gibi değil. Böyle giderse yılbaşıyla birlikte vaka sayıları 40 bini bulabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yasak yok ama kendi yasağımızı kendimiz koyarak yılbaşındaki toplu etkinliklere gidilmemelidir. Kalabalık ortamda bulunacaksak maskeyi takalım. Kendi kurallarımızı kendimiz koyalım.” dedi.

OKULLAR KAPANMAYACAK

Okulların kapanması gibi bir durumun olmadığının da altını çizen Arıca, şöyle konuştu: “Omicron dünyada yayılmış durumda. Türkiye, aldığı önlemlerle 15 gün geciktirebildi. Avrupa, kapanmaya gitti. Dünyada Omicron’a rağmen eğitim devam ediyor. Kurallara uyduğumuz müddetçe de en son kapanacak yerlerden biri okullar olacak. 12 yaşa kadar düşen aşılama önümüzdeki günlerde 5 yaşa kadar düşebilir.”

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