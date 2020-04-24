Zayıf bağışıklığın 4 sinyali: Eğer bu belirtileri taşıyorsanız takviye şart

Bağışıklık sisteminin zayıflığını gösteren 4 belirtiye dikkat çeken Evrenkaya, bunları ‘tekrarlayan soğuk algınlığı’, ‘sık sık baş gösteren aftlar’, ‘karında şişkinlik hissi’ ve ‘sürekli yorgun hissetme’ olarak sıraladı.
Bağışıklık sisteminin zayıflığını gösteren 4 belirtiye dikkat çeken Evrenkaya, bunları ‘tekrarlayan soğuk algınlığı’, ‘sık sık baş gösteren aftlar’, ‘karında şişkinlik hissi’ ve ‘sürekli yorgun hissetme’ olarak sıraladı.
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