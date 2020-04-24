Zayıf bağışıklığın 4 sinyali: Eğer bu belirtileri taşıyorsanız takviye şart İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Kovid-19’a karşı topyekun mücadele ettiğimiz ve ramazanı da Kovid-19’un gölgesinde geçireceğimiz bugünlerde bağışıklık sistemini güçlü tutmak kilit öneme sahip” dedi.

Yasemin Asan 24 Nisan 2020, 04:00 Yeni Şafak