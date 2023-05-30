Kosova'nın kuzeyinde Sırp göstericiler, polis ve NATO askerleri arasında çıkan çatışmalarda 25 barış gücü askeri yaralandı. NATO, bu saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendirerek kınadı.

Bölgedeki Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesiyle birlikte huzursuzluk tırmandı. Zveçan'da bir hükümet binasını işgal etmeye çalışan protestocular, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla durdurulmak istendi. NATO askerleri ise iki belediye binasının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

NATO tarafından yapılan açıklamada, yaralanan barış gücü askerleri arasında İtalya ve Macaristan'dan gelen birliklerin bulunduğu ve üç askerin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırılarla ilgili olarak beş kişi tutuklandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, hastaneye tedavi için ihtiyaç duyan 50'den fazla Sırp olduğunu ifade etti. Protestocular, belediye binalarından Sırp bayraklarının indirilip yerlerine Kosova bayrağının asılmasına tepki gösterdi.

Nisan ayında, Sırplar bölgede yapılan yerel seçimleri boykot etmiş ve düşük katılımlı seçimlerde Arnavut adaylar yerel meclislerin kontrolünü ele geçirmişti. Sırp Listesi'nin Genel Başkan Yardımcısı İgor Simiç, "50 oy kazandılar diye sahte belediye başkanlarının buraya girmesine izin vermeyin" dedi. Simiç, Arnavutların bile bu kişilere oy vermediğini savundu.

Zvecan'daki olaylar Pazartesi günü en şiddetli şekilde yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binası önünde toplanan kalabalık, yeni Arnavut belediye başkanının binaya girişini engellemek istedi. NATO liderliğindeki birlikler önce protestocuları polisten ayırmaya çalıştı, ancak daha sonra kalkanlar ve coplarla kalabalığı dağıttı. Görgü tanıkları, çok sayıda protestocunun askerlere taş ve Molotof kokteyli attığını belirtti.

Kosova emniyeti, bir polis aracının ateşe verildiğini ve diğer araçlara da "Sırp ve Rus sembollerinin yer aldığı kışkırtıcı yazıların" yazıldığını açıkladı. NATO, saldırıları "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve tüm tarafları "gerginliği daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınmaya ve diyaloga girmeye" çağırdı.

Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta arbede yaşanmıştı.

Yaşanan arbedede, 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.