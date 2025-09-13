KPSS alan bilgisi sonuç hesaplama: KPSS soru ve cevaplar yayımlandı mı, nereden bakılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 13-14 Eylül 2025 oturumları sona erdi. Adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için soruların ve cevap anahtarının paylaşılacağı tarihi araştırıyor. KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı ne zaman erişime açılacak?

KPSS ALAN SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı.

ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, genellikle sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

Buna göre, KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının oturumların tamamlanmasının ardından 14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde veya 15 Eylül Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, sorular ve cevap anahtarlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.