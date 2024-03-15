KPSS başvuru takvimi belli oldu: KPSS 2024 lisans, önlisans ve lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

"KPSS 2024 lisans, önlisans ve lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınavları ile ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, KPSS 2024 lisans, önlisans ve lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EKPSS 2024 SINAV VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?





EKPSS için başvurular 12 Şubat ile 29 Şubat arasında alınacak. Sınav 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek. EKPSS kuraları için başvurular ise 6 Mayıs – 21 Mayıs tarihleri arasında olacak.





KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?





2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.





KPSS 2024 ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?





Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.





KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?





2024 yılında Ortaöğretim Sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül’de gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.





KPSS DHBT NE ZAMAN?



