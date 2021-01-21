KPSS’siz personel alımı ilanları: 2021 JGK 5 bin uzman erbaş alımı başvuruları ve şartları

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adaylar başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde ilana başvurularını gerçekleştirebilecek. Lisans, ön lisans, ortaöğretim mezunu vatandaşlardan 50 puan KPSS şartı aranırken ilköğretim mezunu olanlarda ise KPSS şartı aranmayacak. İşte TSK 5 bin sözleşmeli personel alımı ilanı ve başvuru şartları.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzuna göre; Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' bölümünden 21-31 Ocak 2021 tarihleri aralığında adayların başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak…

Uzman erbaş başvuru kılavuzu için tıklayın

Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Başvuru ile ilgili bilinmesi gerekenler

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ‘‘Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

Başvurular; 21 Ocak 2021 günü başlayıp, 31 Ocak 2021 günü saat 23.59’da sona erecektir.

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, sayfanın sol tarafındaki menü içeriğinde bulunan

“Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir.)

(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi, (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya

elle girilerek yapılacaktır.Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir. SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Başvuruda beyan edilen cep telefonu numarası değiştirilmeyecektir. Numara değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.)

Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [(Eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (Taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.)

KPSS notu “KPSS Sınav Bilgilerim” bölümünde “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2019-2020” yıllarına ait puan/puanları seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenecektir. Adayın belirtilen yıllara ait almış olduğu tüm sınav notları sisteme yüklenecektir. Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koşuluyla, kilo aralığında olmak zorundadır.)

Adaylar tarafından “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından “belgeye dayalı” olarak Tablo-6’da karşılarında belirtilen niteliklere dair (Ustalık, Kalfalık, Çıraklık, İş Yeri Açma Belgesi) gerekli belgenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur. (MEB onayı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

00:47 dk 14 Ocak 2021 DHA Jandarma ekipleri yavru yaban keçisini montuyla soğuktan korudu Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri devriye sırasında dere kenarında bitkin halde soğuktan etkilendiği belirlenen yavru yaban keçisi buldu. Ekipler, monta sardıkları hayvanı Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslimini sağladı. Sağlık durumu iyi olan yaban keçisinin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.



