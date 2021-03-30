Küçük Esnaf nerede çekildi? Güldüren oyuncu kadrosu ile Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları

Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin başrol ve senaristleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstlendi. Film güldüren sahneleri ile konusu oldukça ilgi çeken yapımlar arasında yer alır. Küçük Esnaf filmi oyuncuları izleyenlerin en çok araştırdığı konulardan biridir. Ufuk Bayram, İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın yazdığı hikâyeden esinlenerek senaryo hâline getirilmiş Küçük Esnaf filmi nerede çekildi sorusu da merak edilenler arasındadır. Aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komedi olan Küçük Esnaf filmi bu akşam TV’de yayınlanacak. Peki, Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte, güldüren oyuncu kadrosu ile Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU
Küçük Esnaf filmi, küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor. Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Berhudar mahallenin çilingiridir. Berhudar, parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların ardı arkası kesilmez. Başına gelmedik kalmayan bu adamın bir de karşısına aşık olacağı kadın çıkar. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye imza atar.
KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU
Komedi türündeki Küçük Esnaf filmi oyuncuları ile de adından söz ettirmiştir. Filmin oyuncuları aynı zamanda eski Çok Güzel Hareketler’den tanınan BKM mutfak oyuncularıdır. İşte Küçük Esnaf filmi oyuncu kadrosu:
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Komedi filmi Küçük Esnaf’a ait çekimler İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’nın sokaklarında gerçekleştirildi.
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KÜNYE
|Yönetmen
Bedran Güzel
Yapımcı
Necati Akpınar
Senarist
İbrahim Büyükak
Zeynep Koçak
Müzik
Ömer Özgür
Görüntü yönetmeni
Veli Kuzlu
Dağıtıcı
Mars Dağıtım