Küçük Esnaf nerede çekildi? Güldüren oyuncu kadrosu ile Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları

Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin başrol ve senaristleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak üstlendi. Film güldüren sahneleri ile konusu oldukça ilgi çeken yapımlar arasında yer alır. Küçük Esnaf filmi oyuncuları izleyenlerin en çok araştırdığı konulardan biridir. Ufuk Bayram, İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın yazdığı hikâyeden esinlenerek senaryo hâline getirilmiş Küçük Esnaf filmi nerede çekildi sorusu da merak edilenler arasındadır. Aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komedi olan Küçük Esnaf filmi bu akşam TV’de yayınlanacak. Peki, Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte, güldüren oyuncu kadrosu ile Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...

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KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU

Küçük Esnaf filmi, küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor. Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Berhudar mahallenin çilingiridir. Berhudar, parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların ardı arkası kesilmez. Başına gelmedik kalmayan bu adamın bir de karşısına aşık olacağı kadın çıkar. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye imza atar.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU

Komedi türündeki Küçük Esnaf filmi oyuncuları ile de adından söz ettirmiştir. Filmin oyuncuları aynı zamanda eski Çok Güzel Hareketler’den tanınan BKM mutfak oyuncularıdır. İşte Küçük Esnaf filmi oyuncu kadrosu:

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İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

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Komedi filmi Küçük Esnaf’a ait çekimler İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’nın sokaklarında gerçekleştirildi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KÜNYE