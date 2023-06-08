Ligde Küme Düşen Takımlar hangileri oldu sorusu sporseverler tarafından takip ediliyor. Süper Lig’de son hafta karşılaşmaları kapsamında küme düşen takımlar belli oluyor.

Ligde Küme Düşen Takımlar hangileri?

Süper Lig’de son haftaya girildi. 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonunda ilk küme düşen takım Ümraniyespor oldu. Konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor, rakibi İstanbulspor'un puan kaybetmemesi üzerine ligden düşen ikinci takım oldu. 2022-2023 sezonunda Giresunspor ve Ümraniyespor Süper Lig'e veda etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Hatayspor ve Gaziantep FK gibi takımlar ligden çekilme kararı alsalar da küme düşmeyecekler ve gelecek sezon Süper Lig'de yola devam edecekler.

Giresunspor 2-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

16. dakikada Bajic ceza sahası içerisinde Gerxhaliu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararını verdi.

17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı korner atışında Wright'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

37. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta, top sağ direğe çarparak auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbulspor 4-0 Ümraniyespor MAÇ SONUCU - ÖZET

Ligi 40 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, İstanbulspor'un Hangi Kredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etmesi üzerine ligden düşen ikinci takım oldu.