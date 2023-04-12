Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu ve ne zaman başlayacağı vatandaşların gündeminde. Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı haziran ayında gerçekleşecek. 27 Haziran günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Kurbanın dinî dayanağı nedir?

Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34),

“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

2023 resmi tatiller ne zaman, tatil kaç gün?

Ramazan Bayramı Arifesi 1/2 Gün 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Gün 23 Nisan 2023 Pazar

Emek ve Dayanışma Günü 1 Gün 01 Mayıs 2023 Pazartesi

Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı 1 Gün 19 Mayıs 2023 Cuma

Kurban Bayramı Arefesi 1/2 Gün 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün 01 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 1 Gün 15 Temmuz 2023 Cumartesi

Zafer Bayramı 1 Gün 30 Ağustos 2023 Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı 1/2 Gün 28 Ekim 2023 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı 1. Gün 29 Ekim 2023 Pazar



