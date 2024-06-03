Kurban Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyenler bayramın başlangıcını ifade eden ve yarım gün tatil olan arefe gününün ne zaman olacağını araştırıyor. 2024 Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2024 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?

Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili olarak gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Normal şartlarda Kabine Toplantısı her iki haftada bir organize ediliyor. Normal şartlarda bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor.

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.