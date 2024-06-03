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Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kurban Bayramı arefe günü tarihi

Bayramın habercisi olan Kurban Bayramı arefe günü yaklaştı. Kısa bir süre kalan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bayram tatili planlarını gerçekleştirmek için bayramın başlangıç tarihi olan arefe gününün ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? İşte 2024 Kurban Bayramı arefe günü tarihi....

11:32 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kurban bayramı arefe günü
Kurban bayramı arefe günü

Kurban Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyenler bayramın başlangıcını ifade eden ve yarım gün tatil olan arefe gününün ne zaman olacağını araştırıyor. 2024 Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2024 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran olurken bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili olarak gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Normal şartlarda Kabine Toplantısı her iki haftada bir organize ediliyor. Normal şartlarda bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor.

Önümüzdeki Kabine Toplantısı’nın 3 Haziran tarihinde yapılması beklenirken Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan kararın açıklanması ön görülüyor.

AREFE NE DEMEK?

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.



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