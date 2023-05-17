Kurban bayramı
Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Bilindiği gibi Kurban Bayramı dini bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini, 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi