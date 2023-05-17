|
Özgün

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?

Kurban Bayramı tarihi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz tatili için vatandaşlara güzel bir fırsat kapısı aralayacak olan 2023 Kurban Bayramı'nın bu yıl 9 gün tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 takvimi sonrasında bayram tarihleri belli oldu.

14:04 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kurban bayramı

Kurban bayramı

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Bilindiği gibi Kurban Bayramı dini bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini, 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

#kurban
#kurban bayramı
#2023 kurban bayramı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hava limanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu