Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Bilindiği gibi Kurban Bayramı dini bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini, 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.

Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.