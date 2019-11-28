KYK borçları silinecek mi? sorusu KYK kredi borcu olan vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oluyorken Bakan Albayrak, KYK hakkında açıklamalarda bulundu.

'KYK YURTLARI BORÇLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Bakan Albayrak, konuşmasının sonunda öğrencilerin KYK borçlarına değinerek şunları kaydetti:

"KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının gelir uzman yardımcısı olarak KPSS ile atanması için çalışma yapıyoruz.

Üniversite eğitimi boyunca devletten burs almak isteyenleri yakından ilgilediren KYK burs maaşlarına zam geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

Devlet bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.

BURS BAŞVURUSUNDAN YARARLANAN BİLECEK ÖĞRENCİLER

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile - ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre

- Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.