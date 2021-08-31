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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSC KYK burs başvuru tarihleri

YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber üniversite eğitimi alan ve almakta olan binlerce öğrenci KYK yurt başvuru tarihlerini bekleyişe geçti. KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSC KYK burs başvuru tarihleri
kyk

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala üniversite öğrencileri ve bu sene üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini merak ediyorlar. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman 2021?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt ve burs başvurularının tarihleri bekleniyor. KYK yurt ve burs başvurularının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK yurt ve burs başvurularının başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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