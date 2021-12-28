KYK burs/kredi 3 aylık toplu ödemesi ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredilerine yönelik ödeme beklentisi tavan yaptı. KYK'dan 2021-2022 dönemi için burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, paralarının ne zaman hesaplara yatırılacağına kilitlenmişti. KYK Burs ve kredi ödemelerinin yatırılacağı tarih netleşmiş oldu.

KYK TOPLU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık itibarıyla yapılacağını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 lira üzerinden üç aylık toplam 1950 lira ödeme yapılacağını ifade etti.

Bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 29-31 Aralık'ta TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

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Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.