KYK borç faizleri silindi! Bakan Kasapoğlu'ndan kritik açıklama geldi

KYK ile ilgili son dakika krtik açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borç faizlerinin kaldırıldığını açıkladı.

KYK BORÇLARI SİLİNDİ

Bakan Kasapoğlu açıklamasında konu ile ilgili, "Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. "

Bakan Kasapoğlu, KYK öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.Q

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KYK BORCU NASIL SORGULANIR? (E-DEVLET)

KYK borçları e-devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor.