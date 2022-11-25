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KYK borç faizleri silindi! Bakan Kasapoğlu'ndan kritik açıklama geldi

KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. sorusu gündeme geldi. Kredi Yurtlar Krumu'na borcu bulunan milyonlarca öğrenci konunun detaylarını araştırıyor. KYK borcu nasıl sorgulanır? KYK borcum var mı, silindi mi? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI | KYK borçlarının faizleri silindi mi? Borç nasıl sorgulanır? Bakan Kasapoğlundan açıklama
KYK borç

KYK ile ilgili son dakika krtik açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borç faizlerinin kaldırıldığını açıkladı.

KYK BORÇLARI SİLİNDİ

Bakan Kasapoğlu açıklamasında konu ile ilgili, "Öğrenim kredilerindeki geri ödemenin ilave tutarının kaldırılacağı müjdesini vermişti. Tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak. Gençlerimizi bu düzenleme ile birlikte aldıklarının üzerinde bir tutar ödemeyecekler. Bu çalışmadan düzenlemeden kredi almaya başlayacak hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. "

Bakan Kasapoğlu, KYK öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.Q

KYK BORCU NASIL SORGULANIR? (E-DEVLET)

KYK borçları e-devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor.
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