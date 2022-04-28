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Lahana sarması tarifi: lahana sarması malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Tadı, görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle soflarınıza enfes bir lahana sarması hazırlamaya ne dersiniz? Peki, bu harika tat nasıl hazırlanır? Evde lahana sarması nasıl yapılır? İşte, lahana sarması tarifi, malzemeleri, püf noktası, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lahana sarması tarifi: lahana sarması malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Lahana sarması nasıl yapılır?

Çok fazla uğraşmadan hazırlayabileceğiniz lahana sarması tarifini hazırladık. İşte, en lezzetli lahana sarması tarifi...

LAHANA SARMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -1 top lahana
  • -150 gram kıyma
  • -1,5 su bardağı pirinç
  • -1 çay bardağı zeytinyağı
  • -10 diş sarımsak
  • -2 yemek kaşığı biber salçası
  • -2 yemek kaşığı domates salçası
  • -3 adet kuru soğan
  • -1 tatlı kaşığı kuru nane
  • -2 tatlı kaşığı karabiber
  • -1 tatlı kaşığı pul biber
  • -1 tatlı kaşığı reyhan
  • -1 çay kaşığı tuz

LAHANA SARMASI YAPILIŞI

  • 1. Öncelikle pirinci sıcak suda 10 dakika bekletelim. Bekleyen pirinç yağı daha iyi çeker kuru kuru olmaz.
  • 2. Bu sırada kaynar suda beyaz lahanaları haşlayıp soğumaya bırakalım.
  • 3. İç harcı için 3 adet kuru soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayıp zeytinyağında kavuralım.
  • 4. Ardından salçaları ekleyelim. Pirincin suyunu süzüp onu da ekleyelim 2-3 dakika kavuralım.
  • 5. Baharatları ve kıymayı ekleyip ocağın altını kapatıp iç harcı soğumaya bırakalım.
  • 6. Haşlanan lahanaların içerisine harcımızdan koyup saralım. Tabanına beyaz lahana yerleştirdiğimiz tencereye dizelim.
  • 7. Çok az salçalı su yapıp üzerilerine gezdirelim. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip porselen bir tabakla sarmaları sabitleyip ocağa alalım.
  • 8. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte 1 saat 15 dakika pişirelim.
  • 9. Pişince sarmaların fazla suyu kaldıysa süzelim ve servis tabağına alalım.
  • **Afiyet olsun.


LAHANA SARMASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Beyaz lahana sarmasını hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 1 saattir.

LAHANA SARMASI PÜF NOKTALARI

Lahanaları sarmak için haşlarken ne çok fazla ne de az haşlamalısınız. Orta sertlikte olması sarma işlemini kolaylaştıracaktır.

Sarmaya başlamadan önce lahananın sert damarlı kısımlarını kesip, sarmalar pişerken yanmaması için tencerenin tabanına dizebilirsiniz.

DENEYEBİLECEĞİNİZ FARKLI LAHANA SARMASI TARİFLERİ

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Özenle hazırlanmış tarifi ile etli lahana sarmasını gül şekli vererek de hazırlayabilirsiniz. Gül şeklinde lahana sarması tarifi burada yer alıyor.

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