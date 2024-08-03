"LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise nakil sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 1. nakil ek tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 29 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?