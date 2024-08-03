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LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise nakil sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 3. tercihler olarak adlandırılan, LGS 2. nakil tercih başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı, LGS 1. nakil ek tercih sonuçlarının ilanı sonrasında merak ediliyor. LGS 1. nakil ek tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 29 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:40 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
LGS nakil sonuçları 2024
LGS nakil sonuçları 2024

"LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise nakil sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 1. nakil ek tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 29 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz tarihinde başladı ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

LGS 2. nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

3. NAKİL TERCİHLERİ AĞUSTOS'TA

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

#LGS
#lgs 3. tercih
#lgs nakil sonuçları
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