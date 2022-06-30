Özgün LGSde kaç okul tercihi yazılacak? 2022 LGS tercih işlemleri
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LGS'de kaç okul tercihi yazılacak? 2022 LGS tercih işlemleri!

LGS'de kaç tercih hakkı var sorusu, aday öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2022 LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından lise tercihleri ile ilgili ayrıntılar merak kazandı. Bu doğrultuda, LGS'de kaç tercih yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili olarak açıklama yaparken LGS'de kaç tercih hakkı var sorusuna netlik kazandırdı. Peki, LGS 2022 kaç okul tercih edilecek? LGS'de kaç tercih hakkı var? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS tercihlerinde kaç okul yazılacak? 2022 LGSde kaç tercih hakkı var?
Özgün

2022 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. LGS kaç tercih hakkı olacağı, öğrencilerin gündeminde yer alan konu başlıklarından oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzuna göre adaylar tercih işlemlerini yapacak. LGS'de kaç tercih hakkı var? 2022 LGS lise tercih hakkı kaç tane?

2022 LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu "http://meb.gov.tr"den yayımlandı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

LGS'DE KAÇ OKUL TERCİH EDİLECEK?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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