|
Özgün

Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS tercih/yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçları için bekleyiş resmen başladı. 28 Haziran tarihi itibariyle alınmaya başlanan LGS tercihlerinin akabinde binlerce binlerce öğrenci tercih sürecine adım attı. 28 Haziran'da başlayan LGS tercih sürecinin ne zaman biteceği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir 2024? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...

10:32 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
LGS tercih sonuçları
LGS tercih sonuçları

2024 LGS sürecinde tercih sonuçlarının bitiş tarihi açıklandı. 28 Haziran'da gerçekleşen LGS tercih süreci başlangıcının ardından öğrenciler ve veliler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB'in yaptığı açıklamaya göre tercih tarihi belli oldu. İşte merak edilenler...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da “www.meb.gov.tr” açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

LGS tercihleri 28 Haziran 2024 Cuma günü başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihler için son gün 17 Temmuz 2024.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

LGS İLE 203 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.



#lgs
#lgs tercihleri
#liseye geçiş sınavı
#lgs tercih sonuçları
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba Yasa son dakika açıklamaları! Yeni rota oluştu: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, taşerona kadro, emekliye ek zam...