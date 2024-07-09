2024 LGS sürecinde tercih sonuçlarının bitiş tarihi açıklandı. 28 Haziran'da gerçekleşen LGS tercih süreci başlangıcının ardından öğrenciler ve veliler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB'in yaptığı açıklamaya göre tercih tarihi belli oldu. İşte merak edilenler...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da “www.meb.gov.tr” açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

LGS tercihleri 28 Haziran 2024 Cuma günü başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihler için son gün 17 Temmuz 2024.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

LGS İLE 203 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.







