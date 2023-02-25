Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında Sacramento Kings, Los Angeles Clippers'ı iki uzatma sonunda 176-175 yendi. Sezonun 34. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 ve Domantas Sabonis 20 sayı kaydetti. Batı Konferansı'nda 33 galibiyetle 5. sırada bulunan ev sahibi Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 44, Paul George'un 34 ve Norman Powell'ın 24 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.
LOS ANGELES CLİPPERS - SACRAMENTO KİNGS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Washington Wizards-New York Knicks: 109-115
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 136-119
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 128-99
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 131-87
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 113-121
Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-101
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 124-115
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 175-176 (İkinci uzatmada)