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NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında kazanan Sacramento Kings oldu

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 8 maçla devam edildi. Kings ile Clippers arasında 351 sayı atılan mücadele, 1983'te Detroit Pistons'ın Denver Nuggets'a karşı üç uzatmada 186-184 kazandığı (370 sayı) karşılaşmanın ardından NBA'de en çok sayı atılan ikinci maç oldu. Ayrıca bu müsabaka, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Los Angeles Clippers - Sacramento Kings maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:39 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında Sacramento Kings, Los Angeles Clippers'ı iki uzatma sonunda 176-175 yendi. Sezonun 34. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 ve Domantas Sabonis 20 sayı kaydetti. Batı Konferansı'nda 33 galibiyetle 5. sırada bulunan ev sahibi Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 44, Paul George'un 34 ve Norman Powell'ın 24 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

LOS ANGELES CLİPPERS - SACRAMENTO KİNGS MAÇ ÖZETİ



NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI


Washington Wizards-New York Knicks: 109-115

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 136-119

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 128-99

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 131-87

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 113-121

Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-101

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 124-115

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 175-176 (İkinci uzatmada)



#Los Angeles Clippers
#Sacramento Kings
#Basketbol
#NBA
2 saat önce
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NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında kazanan Sacramento Kings oldu
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