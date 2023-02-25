NBA’de Atlanta Hawks, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 136-119 mağlup etti. Hawks'ta (30 galibiyet, 30 mağlubiyet) Trae Young 34 ve Dejounte Murray 25 sayı buldu. Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta (38 galibiyet, 25 mağlubiyet) Darius Garland 33 ve Donovan Mitchell 19 sayı attı. Cedi Osman ise yaklaşık 17 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı. Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.