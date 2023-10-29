Manisa FK 2-2 Çorum FK Maç Özeti
Manisa FK,
10. haftasında evinde Çorum FK’yı ağırladı. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Manisa FK - Çorum FK maç özeti ve Trendyol 1. Lig 10. hafta maç sonuçları haberimizde.
MANİSA FK - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
MANİSA FK - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
MANİSA FK - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
MANİSA FK - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Manisa FK
#Çorum FK
#Trendyol 1. Lig
11 saat önce