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Manisa FK evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı | ÖZET

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Manisa FK evinde Çorum FK’yı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta 90. dakikadan sonra 3 gol atıldı. Çorum FK'nın golleri Ahmet Sagat ve Murat Yıldırım'dan geldi. Manisa FK'nın golleri ise Jetmir Topalli'den geldi. Bu sonuçla birlikte her iki takımda 14 puana ulaştı. Manisa FK - Çorum FK maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:31 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 15:33 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manisa FK 2-2 Çorum FK Maç Özeti

Manisa FK 2-2 Çorum FK Maç Özeti

Manisa FK,
10. haftasında evinde Çorum FK’yı ağırladı. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Manisa FK - Çorum FK maç özeti ve Trendyol 1. Lig 10. hafta maç sonuçları haberimizde.

MANİSA FK - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ

Manisa FK - Çorum FK maç özetini izlemek için

MANİSA FK - ÇORUM FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI







#Manisa FK
#Çorum FK
#Trendyol 1. Lig
11 saat önce
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