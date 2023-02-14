Marlos Moreno ve Mahir Emreli kimdir?

Oyuncunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıktı.

GNK Dinamo Zagreb takımında Forvet mevkinde forma giyen Mahir Emreli, 01 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve kilo olan Mahir Emreli, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Mahir Emreli, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mahir Emreli, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.