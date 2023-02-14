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Konyaspor’dan iki imza

Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Marlos Moreno’nun sezon sonuna kadar transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Moreno’nun yanı sıra 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli ile de sezon sonuna kadar transferi konusunda Hırvatistan Süper Lig takımlarından Dinamo Zagreb ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Peki Marlos Moreno ve Mahir Emreli kimdir? Hangi takımlarda oynadılar? İşte detaylar.

14:58 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Marlos Moreno ve Mahir Emreli kimdir?

Marlos Moreno ve Mahir Emreli kimdir?

Konyaspor, Manchester City’den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb’den Mahir Emreli’yi kiraladı.

MARLOS MORENO KİMDİR?

Marlos Moreno 20 Eylül 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğdu. 1,73 boyunda olan Marlos Moreno aslen Kolombiyalı. Ülkesindeki gerçek adı Marlos Moreno Durán'dır.

Oyuncunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıktı.

MARLOS MORENO’NUN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

10 Eylül 2015 yılında Atl. Naciona

l5 Ağu 2016 yılında Man. City

6 Ağu 2016 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2017 yılında Man. City

10 Ağu 2017 yılında Girona FC

15 Ocak 2018 yılında Man. City

16 Ocak 2018 yılında Flamengo

31 Aralık 2018 yılında Man. City

25 Ocak 2019 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2019 yılında Man. City

31 Temmuz 2019 yılında Portimonense

30 Haziran 2020 yılında Man. City

27 Eylül 2020 yılında Lommel SK

30 Haziran 2021 yılında Man. City

1 Temmuz 2021 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2022 yılında Man. City

1 Eylül 2022 yılında Troyes

MAHİR EMRELİ KİMDİR?

GNK Dinamo Zagreb takımında Forvet mevkinde forma giyen Mahir Emreli, 01 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve kilo olan Mahir Emreli, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Mahir Emreli, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mahir Emreli, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

MAHİR EMRELİ’NİN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

02.02.2022 - GNK Dinamo Zagreb

01.07.2021 - 01.02.2022 Legia Warszawa

04.07.2015 - 30.06.2021 Karabağ FK

01.07.2015 - 03.07.2015 Bakü Bakü



#Konyaspor
#Mahir Emreli
#Marlos Moreno
#Süper Lig
#transfer
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