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Marlos Moreno ve Mahir Emreli kimdir?
Konyaspor, Manchester City’den Marlos Moreno ve Dinamo Zagreb’den Mahir Emreli’yi kiraladı.
Marlos Moreno 20 Eylül 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğdu. 1,73 boyunda olan Marlos Moreno aslen Kolombiyalı. Ülkesindeki gerçek adı Marlos Moreno Durán'dır.
Oyuncunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıktı.
10 Eylül 2015 yılında Atl. Naciona
l5 Ağu 2016 yılında Man. City
6 Ağu 2016 yılında Dep. La Coruña
30 Haziran 2017 yılında Man. City
10 Ağu 2017 yılında Girona FC
15 Ocak 2018 yılında Man. City
16 Ocak 2018 yılında Flamengo
31 Aralık 2018 yılında Man. City
25 Ocak 2019 yılında Santos Laguna
30 Haziran 2019 yılında Man. City
31 Temmuz 2019 yılında Portimonense
30 Haziran 2020 yılında Man. City
27 Eylül 2020 yılında Lommel SK
30 Haziran 2021 yılında Man. City
1 Temmuz 2021 yılında KV Kortrijk
30 Haziran 2022 yılında Man. City
1 Eylül 2022 yılında Troyes
GNK Dinamo Zagreb takımında Forvet mevkinde forma giyen Mahir Emreli, 01 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve kilo olan Mahir Emreli, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Mahir Emreli, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mahir Emreli, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.
02.02.2022 - GNK Dinamo Zagreb
01.07.2021 - 01.02.2022 Legia Warszawa
04.07.2015 - 30.06.2021 Karabağ FK
01.07.2015 - 03.07.2015 Bakü Bakü