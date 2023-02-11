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Adanaspor, Spor Toto 1. Ligden çekilen ikinci takım oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibarıyla devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı. İşte açıklamanın tamamı.

17:27 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adanaspor ligden çekildi mi?

Adanaspor ligden çekildi mi?

Spor Toto 1. Lig’de Yeni Malatyaspor’dan sonra ligden çekilen ikinci takım Adanaspor oldu.

ADANASPOR LİGDEN ÇEKİLEN İKİNCİ TAKIM OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibarıyla devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Adana'nın da içinde bulunduğu 10 şehri etkileyen depremlerin artçı sarsıntılarının sürdüğü belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Depremden hemen sonra Adana'mızı da kapsayacak şekilde 10 ilde OHAL ilan edilmiştir. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmalarını diliyoruz. Depremden hemen sonra Adanaspor yönetim kurulu olarak öncelikle yardım faaliyetlerine destek olmak üzere çalışmalara başlayıp elimizden geldiğince yardım faaliyetlerine destek olmaya çalıştık. Yeni Adana Stadı ve bir kısım tesislerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, yabancı futbolcularımız ülkelerine, yerli futbolcularımızın büyük çoğunluğu aileleri ile birlikte kendi şehirlerine dönmüşlerdir."

Yaşananlar nedeniyle Adanaspor olarak ligden çekilme kararı almanın zaruri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibarıyla devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz. Memleketçe yaralarımızı sarıp, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Beyaz formamızla ve taraftarımızla sahada olma ümidi bizi ayakta tutacaktır. Bu süreçte manevi destekleri ile yanımızda olan Türk futbolunun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz."




#Adanaspor
#Spor Toto 1. lig
#deprem
#Yeni Malatyaspor
16 dakika önce
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Adanaspor, Spor Toto 1. Ligden çekilen ikinci takım oldu
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