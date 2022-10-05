Marmaracık nereye ve hangi ilçeye bağlı?

Marmaracık Tekirdağ ilinde yer almakta olup, Marmaracık Çorlu ilçesine bağlıdır.Marmaracık haritası konumu ise 41° 12' 25.4376'' Kuzey ve 27° 45' 10.4148'' Doğu gps koordinatlarıdır. Marmaracık bağlı olduğu Çorlu ilçe merkezine 8 kilometre mesafe uzaklıktadır. Marmaracık semtinin Tekirdağ şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 33 kilometredir. Marmaracık rakımı 154 metredir.
Marmaracık Haritası Yakınında Bulunan Yerler
Marmaracık çevresinde bulunan çeşitli yerler ve Marmaracık ile arasındaki mesafeler.
Marmaracık 0.1 km
Marmaracık Deresi 3.6 km
Mehmetemin Çiftliği 6.1 km
Sinandede Deresi 5.5 km
Kara Tepe 8.4 km
Alvanbey Çiftliği 6.7 km
Karasinit 7.1 km
Çorlu İstasyonu 7.9 km
Esenler 8.9 km
Hacımuratlı Çiftliği 13.6 km
Karamehmet 11.5 km
Göçerler 14.3 km
Bakırca 12.2 km
Kuş Tepesi 11.5 km
Karabayır Tepesi 9.8 km
Sarılar 10.1 km
Fehim Çeşmesi 10.2 km
Bahçedere 17.7 km
Kadıköy Deresi 17.6 km
Köprüce Deresi 18 km