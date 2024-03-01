Mart ayına ilişkin kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte belirleniyor. Özellikle dükkan sahipleri, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri doğrultusunda belirlenecek kira artış oranlarını büyük bir dikkatle bekliyor. Kira artış sınırlamasının Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına rağmen, ev ve dükkan sahipleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden kira artış oranını takip ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?