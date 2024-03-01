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Mart ayı kira artış oranı 2024: Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

"Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftası bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını paylaşıyor. (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları birçok alanda fiyatların düzenlenmesi için etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl kira artışında fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla sınırlama getirilmişti. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar uzatılsa da dükkan ve ev sahipleri kira artış oranını yakından takip ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

15:45 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?
Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olur?

Mart ayına ilişkin kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte belirleniyor. Özellikle dükkan sahipleri, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri doğrultusunda belirlenecek kira artış oranlarını büyük bir dikkatle bekliyor. Kira artış sınırlamasının Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına rağmen, ev ve dükkan sahipleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden kira artış oranını takip ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar devam diyor.

GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ZAMMI KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA


Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL


Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024


Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86


Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL


Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL


Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL


KONUT ÖRNEK HESAPLAMA


Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL


Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024


Girdiğiniz Artış Oranı: %25


Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL


Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL


Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

#kira artışı
#TÜİK
#kira zammı
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