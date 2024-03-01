Mart ayına ilişkin kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte belirleniyor. Özellikle dükkan sahipleri, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri doğrultusunda belirlenecek kira artış oranlarını büyük bir dikkatle bekliyor. Kira artış sınırlamasının Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına rağmen, ev ve dükkan sahipleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden kira artış oranını takip ediyor. Peki Mart ayı kira artış oranı TEFE-TÜFE belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024’e kadar devam diyor.
GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ZAMMI KAÇ OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
İŞYERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86
Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL
KONUT ÖRNEK HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL