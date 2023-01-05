Özgün MasterChef Türkiye 2023 final bölümü ne zaman yayınlanacak?
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MasterChef Türkiye 2023 final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Masterchef izleyicileri büyük finali merakla bekliyor. 2023 Masterchef sezon finaline sayılı günler kaldı. MasterChef Türkiye'de 4 yarışmacının kalmasının ardından final için geri sayım başlamış oldu. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jürisini oluşturduğu yemek programı MasterChef'te takım oyunlarının sonuna gelinirken, bireysellik oyunları ön plana çıktı. Masterchef'in yeni bölümünde ilk yarı finalist belirlendi. Kıvanç mı, Görkem mi, Ayaz mı, Metin mi ilk üçe kaldı. Şef ceketini giyen yarışmacılar arasında yarı final heyecanı yaşanıyor. Peki, Masterchef'in finali ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Masterchef bu hafta bitiyor mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masterchef ne zaman bitiyor, son bölüm ne zaman? 2023 Masterchef sezon finali tarihi, büyük ödül ne kadar?
Masterchef 2023 finali

Masterchef Türkiye'de sona gelindi. İlk üçe kalacak isimler belli oluyor. Son dörde kalan isimler Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç olmuştu. Kupaya bir adım daha yaklaşan ilk isim belli oldu. 2. yarı finalde kazanan isimde belirlendi. Peki, Masterchef sezon finali ne zaman olacak?

MASTERCHEF SEZON FİNALİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Masterchef'te kalan son 3 yarışmacı sonrası Masterchef finali ne zaman araştırılması yapılmaya başlandı. Masterchef Türkiye final tarihi henüz açıklanmadı. Survivor 2023'ün 15 Ocak'ta başlayacak olması sebebiyle Masterchef Türkiye'nin bu tarihten önce final yapması bekleniyor.

MASTERCHEF ŞEF CEKETİNİ KİMLER ALDI?

Metin,

Ayaz,

Görkem,

Kıvanç

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU MU?

2023 Masterchef Türkiye finali için nefesler tutuldu. Metin, Kıvanç, Ayaz ve Görkem'in kaldığı ilk yarı finalde kazanan isim Kıvanç oldu. Bugün 2. yarı final etabı yapılacak ve bir isim daha finale yaklaşacak.

MASTERCHEF 2023 FİNAL ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef 2019 şampiyonu bir sürprizle karşılaştı ve Fiat Dolce Vita sahibi oldu. MasterChef ödülü 2020 yılında da araba oldu. Masterchef ödülü araba fiyatı yaklaşık 300 bin TL'ydi. Masterchef 2023 sezonunda büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
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