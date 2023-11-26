Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Emekli zammı 2,7 milyon memur emeklisi ile yaklaşık 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemesini ilgilendiriyordu. Ocak ayının geliyor olmasıyla birlikte emekliler ‘Ben ne kadar emekli zammı alacağım' sorusuna yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaşı ve dul- yetim maaşı hesaplama tablosu...