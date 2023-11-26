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Mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor: İşte buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf destek ödeme tutarları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına yapılacak destek miktardı da paylaşıldı. Çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak. İşte Mazot gübre desteği ödeme tarihleri.

14:27 - 26/11/2023 الأحد
Yeni Şafak
Mazot gübre destek ödeme tarihleri

Mazot gübre destek ödeme tarihleri

Çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına yapılacak destek miktardı da paylaşıldı. Alınan karar dair açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üretimimize güç katmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAZOT GÜBRE DESTEK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIYOR, NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

  • Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot,
  • 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.


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