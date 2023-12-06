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2023-2024 MEB 2. ortak sınav tarihlerini açıkladı! Öğrenci ve veliler dikkat!

"1. dönem ortak sınavlar ne zaman yapacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci ortak sınavlar için düzenleme çalışmalarına başladı. 1. dönem 2. ortak sınavlar, belirlenen takvime göre gerçekleşecek. Sınav tarihi olarak MEB tarafından 22 Ocak 2023 tarihi belirlendi. İşte sınav takvimi...

00:23 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB ortak sınav takvimi
MEB ortak sınav takvimi

"İkinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB ile 2. dönem ortak sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ortakokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayacağı ortak sınavlar için hazırlıklar sürerken, öğrenciler bir yandan da sınavın net tarihini merak ediyor. Peki, İkinci ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB ile 2. dönem ortak sınav takvimi açıklandı mı?

İKİNCİ ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ortak sınav takvimi sonrasında, 1. dönem 2. sınavların tarihleri belli oldu.


Buna göre; Okullarda öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında girecek.


2. ORTAK SINAVLARIN KONULARI AÇIKLANDI


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı.


6. sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ortak sınava girecek.


6. sınıfların sınavları 16'şar sorudan, 9. sınıfların sınavları ise 20'şer sorudan oluşacak.


Hangi konudan kaç soru sorulacağını gösteren tablolar ise bakanlığın internet sitesinde erişime açıldı.


MAZERET SINAVI YAPILACAK


Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.


Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

#MEB
#ortak sınav
#2. dönem
21 dakika önce
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2023-2024 MEB 2. ortak sınav tarihlerini açıkladı! Öğrenci ve veliler dikkat!