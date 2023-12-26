Ortaokul 6.sınıf ve lise 9. sınıflar ortak sınavlara yapılacak ortak sınav takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez gerçekleştirecek ortak sınav tarihlerini duyurdu. . Okullarda 1. dönem 2. yazılı sınav tarihleri için geri sayım devam ederken, örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, ortak sınavlar hangi sınıflara uygulanacak? İşte MEB tarafından yayınlanan ortak sınav tarihleri.