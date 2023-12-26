Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvuru sonuçlarıyla ilgili duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda; "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuçları Yayımlandı" denildi.
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI 2024
2024 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği atama sonuçları açıklandı.
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇ EKRANI
2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuçları MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
ATANAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Atanan öğretmenler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde göreve başlayacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.