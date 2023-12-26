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Öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği atama sonuçları açıklandı

2024 yılı Öğretmen Alan değişikliği atama sonuçları Personel MEB üzerinden açıklandı. MEB bünyesinde kadrolu olarak çalışan öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanınmıştı. 18-22 Aralık tarihleri arasında alınan başvuruların ardındam gözler MEB'den yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Öğretmen Alan değişikliği atama sonuçları erişime açıldı. Peki, öğretmen alan değişikliği atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç öğrenme ekranı...

13:16 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen atama
Öğretmen atama

Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvuru sonuçlarıyla ilgili duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda; "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuçları Yayımlandı" denildi.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI 2024

2024 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değişikliği atama sonuçları açıklandı.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇ EKRANI

2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuçları MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

ATANAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

Atanan öğretmenler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde göreve başlayacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.



#meb
#alan değişikliği
#öğretmen alan değişikliği
#atama sonuçları
37 dakika önce
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