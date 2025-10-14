MEB öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı: 2025-2026 öğretmenlik burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adaylarına yönelik sağlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar, meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.





5 bin öğrenciye karşılıksız burs desteği

MEB, öğretmenlik mesleğini tercih eden öğrencileri teşvik etmek amacıyla her yıl belirli bölümlere karşılıksız burs desteği sağlıyor. Bu yıl da 5 bin öğrenci, tercih listelerinde öğretmenlik bölümlerini ilk beş sırada göstererek burs almaya hak kazandı.





Öğretmenlik bursu sonuçları nasıl öğrenilir?

Burs sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyorlar.





Öğretmenlik bursu nedir?

Öğretmenlik bursu, MEB tarafından belirlenen bölümleri ilk beş tercihine yazan ve bu bölümlere kesin kayıt yaptıran öğrencilere verilen karşılıksız bir destek programıdır. Amaç, nitelikli öğretmen adaylarının yetişmesini teşvik etmek ve üniversite sürecinde maddi kolaylık sağlamaktır.





Hangi bölümler öğretmenlik bursu kapsamında?

MEB öğretmenlik bursu şu bölümlerde eğitim alan öğrencilere veriliyor:

Sınıf Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Kimya, Fizik ve Biyoloji Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Özel Eğitim Öğretmenliği

Almanca ve Arapça Öğretmenliği





Burs süresi ve şartlar

MEB öğretmenlik bursu, öğrencinin eğitim gördüğü süre boyunca — genellikle 4 yıl boyunca — devam ediyor. Ancak öğrencinin okuldan mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesi durumunda burs ödemesi son buluyor. Bursu almak isteyen öğrencilerin, e-Devlet üzerinden KYK burs başvurusunu tamamlamaları gerekiyor. Başvurusunu zamanında yapmayan adaylar, burs hakkını kaybedebiliyor.





Kimler faydalanamıyor?