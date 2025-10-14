MEB öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı: 2025-2026 öğretmenlik burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen 2025-2026 öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı. Bu yıl 5 bin öğrenciye karşılıksız destek sağlanacak. MEB öğretmenlik bursu sonuçları, meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor. Sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, PDR ve özel eğitim gibi bölümler burs kapsamına alındı. İşte öğretmenlik bursu detayları ve sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adaylarına yönelik sağlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar, meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.
5 bin öğrenciye karşılıksız burs desteği
MEB, öğretmenlik mesleğini tercih eden öğrencileri teşvik etmek amacıyla her yıl belirli bölümlere karşılıksız burs desteği sağlıyor. Bu yıl da 5 bin öğrenci, tercih listelerinde öğretmenlik bölümlerini ilk beş sırada göstererek burs almaya hak kazandı.
Öğretmenlik bursu sonuçları nasıl öğrenilir?
Burs sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyorlar.
Öğretmenlik bursu nedir?
Öğretmenlik bursu, MEB tarafından belirlenen bölümleri ilk beş tercihine yazan ve bu bölümlere kesin kayıt yaptıran öğrencilere verilen karşılıksız bir destek programıdır. Amaç, nitelikli öğretmen adaylarının yetişmesini teşvik etmek ve üniversite sürecinde maddi kolaylık sağlamaktır.
Hangi bölümler öğretmenlik bursu kapsamında?
MEB öğretmenlik bursu şu bölümlerde eğitim alan öğrencilere veriliyor:
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Kimya, Fizik ve Biyoloji Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Özel Eğitim Öğretmenliği
Almanca ve Arapça Öğretmenliği
Burs süresi ve şartlar
MEB öğretmenlik bursu, öğrencinin eğitim gördüğü süre boyunca — genellikle 4 yıl boyunca — devam ediyor. Ancak öğrencinin okuldan mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesi durumunda burs ödemesi son buluyor. Bursu almak isteyen öğrencilerin, e-Devlet üzerinden KYK burs başvurusunu tamamlamaları gerekiyor. Başvurusunu zamanında yapmayan adaylar, burs hakkını kaybedebiliyor.
Kimler faydalanamıyor?
Bu burs sadece örgün öğretim programlarında okuyan öğrencilere veriliyor. Açıköğretim ya da uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören adaylar, öğretmenlik bursundan yararlanamıyor.