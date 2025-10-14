Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEB öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı: 2025-2026 öğretmenlik burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

MEB öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı: 2025-2026 öğretmenlik burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

18:4414/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Öğretmenlik burs sonuçları açıklandı
Öğretmenlik burs sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen 2025-2026 öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı. Bu yıl 5 bin öğrenciye karşılıksız destek sağlanacak. MEB öğretmenlik bursu sonuçları, meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor. Sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, PDR ve özel eğitim gibi bölümler burs kapsamına alındı. İşte öğretmenlik bursu detayları ve sorgulama ekranı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adaylarına yönelik sağlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar, meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.


5 bin öğrenciye karşılıksız burs desteği

MEB, öğretmenlik mesleğini tercih eden öğrencileri teşvik etmek amacıyla her yıl belirli bölümlere karşılıksız burs desteği sağlıyor. Bu yıl da 5 bin öğrenci, tercih listelerinde öğretmenlik bölümlerini ilk beş sırada göstererek burs almaya hak kazandı.


Öğretmenlik bursu sonuçları nasıl öğrenilir?

Burs sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyorlar.


Öğretmenlik bursu nedir?

Öğretmenlik bursu, MEB tarafından belirlenen bölümleri ilk beş tercihine yazan ve bu bölümlere kesin kayıt yaptıran öğrencilere verilen karşılıksız bir destek programıdır. Amaç, nitelikli öğretmen adaylarının yetişmesini teşvik etmek ve üniversite sürecinde maddi kolaylık sağlamaktır.


Hangi bölümler öğretmenlik bursu kapsamında?

MEB öğretmenlik bursu şu bölümlerde eğitim alan öğrencilere veriliyor:

Sınıf Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Kimya, Fizik ve Biyoloji Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Özel Eğitim Öğretmenliği

Almanca ve Arapça Öğretmenliği


Burs süresi ve şartlar

MEB öğretmenlik bursu, öğrencinin eğitim gördüğü süre boyunca — genellikle 4 yıl boyunca — devam ediyor. Ancak öğrencinin okuldan mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesi durumunda burs ödemesi son buluyor. Bursu almak isteyen öğrencilerin, e-Devlet üzerinden KYK burs başvurusunu tamamlamaları gerekiyor. Başvurusunu zamanında yapmayan adaylar, burs hakkını kaybedebiliyor.


Kimler faydalanamıyor?

Bu burs sadece örgün öğretim programlarında okuyan öğrencilere veriliyor. Açıköğretim ya da uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören adaylar, öğretmenlik bursundan yararlanamıyor.

#MEB
#Öğretmenlik bursu 2025
#öğretmenlik bursu sonuçları
#eDevlet
#2025-2026 burs sonuçları
#öğrenci bursu
#öğretmen adayları
#meb burs sonuçları
#burs sorgulama
#eğitim bursu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı: 2025-2026 öğretmenlik burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı