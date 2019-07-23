MEF Üniversiteli Olmak...

Akademik kadrosunun tamamı yabancı okutmanlardan oluşan hazırlık sınıflarında İngilizce öğrenmektir,

Geleneksel üniversite eğitim sistemi yerine, dijital teknolojinin tüm hayatımıza egemen olduğu bir dünyada, günümüz üniversite öğrencisi olan Z Kuşağı’nın ve sonrasının eğitimini amaçlayan, “Flipped Learning” eğitim-öğretim sistemi ile geleceğe hazırlanmaktır,

3+2 programları ile MEF Üniversitesi’nden Lisans, yurt dışı anlaşmalı bir üniversiteden yüksek lisans diploması alabilmektir,

Her dönem esnek ders yükü ile ders seçimleri ve yaz okulunda zengin ders seçenekleri sayesinde 4 yıl olan 240 AKTS kredili lisans eğitimini 3 yılda bitirebilmek, 4. yılda ise tezsiz yüksek lisans yapabilmektir,

Türkiye’nin ve İstanbul’un finans/ticaret merkezi olan Maslak’ta öğrenim görmek, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezinde olmaktır,

Alanlarında uzman uluslararası akademisyenlerle öğrenim görmektir,

Eğitim, taşımacılık, medya ve yayıncılık, sigortacılık, sanayi ve inşaat sektöründeki şirketlerinde gerçekleştirdiği ilklerle tanınan Arıkanlı Holding’in gücünü yanında hissetmektir,

Kampüsü, akademik kadrosu ve uluslararası fırsatlarıyla dünya kapılarının kendisine açıldığının bilincinde olmaktır,

Ulaşılabilinir yönetim anlayışı ve iletişime her an açık akademisyenlerle kariyerini yüksek öğretimde planlamaktır,

Çevreci anlayışıyla yaşam kalitesini farklı boyuta taşıyan bir kampüse sahip olmaktır.