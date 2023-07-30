Türkiye'de yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı ile ilgili olacak.

Toplu sözleşme 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş zammı belli oldu mu?

Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.

21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak?

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci

Memur-Sen ne kadar toplu sözleşme zammı istiyor?

Memur-Sen, memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda ise yüzde 10 artış talep etti.

Toplu sözleşme görüşmelerinde öncelikle 22 bin lira olması gerekirken 1,650 lira eksik uygulanan en düşük devlet memuru maaşını tanzim etmek istediklerini vurgulayan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye dair şunları talep etti:

"Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep ediyoruz. İki yıllık süreçte toplam yüze 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır."



