Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek ikinci faiz kararı merak konusu oldu. İlk kararda olduğu gibi temmuz kararında da artış bekleniyor.
MB FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU?
TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi.