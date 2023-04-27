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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttu

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 8,50'de sabit tuttu. Banka, faizi 23 Şubat’taki toplantıda 50 baz puan düşürmüş, 23 Mart’taki toplantıda sabit bırakmıştı. İşte detaylar.

14:03 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu?

Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu?

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Mart ayında paralel faizi pas geçmesinin ardından Nisan ayında da politika faizini yüzde 8,50'de sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,50'de sabit tuttu.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Mart ayında ekonomistlerin beklentisine paralel faizi pas geçti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı. Ekonomistlerin beklentisi de faizin sabit kalacağı yönündeydi.

YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirmişti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI: 2 YIL İÇİNDE TEK HANE HEDEFİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık rakamlar son 14 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti. Nisan ayı enflasyon rakamları Mayıs ayı başında TÜİK tarafından açıklanacak.


#Merkez Bankası
#faiz
#Şahap Kavcıoğlu
#politika faizi
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