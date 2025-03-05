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Mersin'de sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 5 Mart Mersin Ramazan imsakiyesi

Mersin'de sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 5 Mart Mersin Ramazan imsakiyesi

15:105/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mersin imsakiye
Mersin imsakiye

Mersin imsakiyesi yayımlandı. Mersin'deyaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Mersin imsak saatleri kaç? Bugün Mersin'de iftar saat kaçta? İşte yanıtı...

2025 yılında 1 Mart ile 29 Mart tarihleri arasına denk gelen 11 ayın sultanı Ramazan akşamında idrak edilecen teravih namazı ile başlıadı. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayında en çok merak edilen konu ise her yıl olduğu gibi sahur, iftar ve teravih vakitleri oluyor. Özellikle Mersin İmsakiyesi de bunun arasında. Peki 5 Mart 2025 Çarşamba günü Mersin'de iftar, sahur ve teravih vakitleri ne zaman?

MERSİN İFTAR SAATİ 5 MART

Ramazan'ın 5. gününde Mersin'de iftar saat 18:46'da açılacak.

MERSİN'DE İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?

1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 05.46 Akşam: 18.42 Yatsı: 19.56

2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 05.45 Akşam: 18.43 Yatsı: 19.57

3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 05.44 Akşam: 18.44 Yatsı: 19.58

4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 05.42 Akşam: 18.45 Yatsı: 19.59

5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 05.41 Akşam: 18.46 Yatsı: 20.00

6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.40 Akşam: 18.47 Yatsı: 20.01

7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.38 Akşam: 18.48 Yatsı: 20.02

RAMAZAN AYINDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Ramazan ayı, manevi huzurun zirveye ulaştığı, dua ve ibadetin yoğunlaştığı mübarek bir aydır. Bu ayda edilen duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayında bolca dua edilmesini tavsiye etmiş ve özellikle iftar vakitlerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini bildirmiştir.



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