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Mersin imsak vakitleri 2025

Mersin imsak vakitleri 2025

10:1825/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
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Mersim imsakiye
Mersim imsakiye

Ramazan ayı 2025 Mersin İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Mersin İmsakiye 2025: Mersin İftar Vakti - Mersin Sahur Vakti - Mersin İmsak Vakti.

2025 Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı için heyecanlı bekleyiş başladı. 29 sürecek olan Ramazan ayı 3 gün sürecek olan bayramla uğurlanacak. Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Mersin imsakiyesi yayınlandı. İşte 2025 Ramazan ayı Mersin iftar, sahur ve imsak vakitlerini içeren ezan saatleri...

MERSİN İMSAKİYE 2025

İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN YAPILACAK?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Hz. Muhammed'in sahur duasının Arapça okunuşu şu şekildedir;

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Sahur duası Türkçe anlamı:

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."



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