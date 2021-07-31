Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında?

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.
METE GAZOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı.
2018'İN EN İYİSİ SEÇİLDİ
Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.
Mete ayrıca WA tarafından belirlenen jürinin yaptığı değerlendirmede 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görüldü.
17 YAŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALE YÜKSELDİ
Mete Gazoz, 17 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.
İngiltere'nin Nottingham kentinde 2016'da gerçekleştirilen organizasyona katılan Mete, erkekler klasik yayda gümüş madalya alarak dikkati çekti.
Mete, Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Kupası ve Avrupa Grand Prix müsabakaları gibi önemli organizasyonlarda da Türkiye'yi başarıyla temsil ederek kürsüye çıktı.
Mete Gazoz'un 2013'ten bu yana uluslararası organizasyonlarda aldığı madalyalar şunlar:
DÜNYA ŞAMPİYONASI
Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)
Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)
Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)
Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)
DÜNYA KUPASI
Altın: Berlin 2019 (Bireysel)
Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)
Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)
Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)
Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)
Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)
Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)
Altın: Berlin 2018 (Bireysel)
Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)
Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)
Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)
AVRUPA ŞAMPİYONASI
Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)
Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)
Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)
Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)
Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)
DİĞER ORGANİZASYONLAR
Akdeniz Oyunları:
Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)
Gençler Avrupa Kupası:
Altın: Porec 2017 (Bireysel)
Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)
Altın: Marathon 2017 (Bireysel)
Altın: Marathon 2017 (Erkek takım)
Bronz: Marathon 2017 (Karışık takım)
Gümüş: Klagenfurt 2015 (Bireysel)
Avrupa Grand Prix:
Altın: Sofya 2018 (Bireysel)
Gümüş: Sofya 2018 (Karışık takım)
Gümüş: Sofya 2016 (Bireysel)
2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri:
Altın: Nottingham 2016 (Bireysel)
Veronica's Kupası:
Altın: Kamnik 2019 (Bireysel)
Altın: Kamnik 2019 (Erkek takım)
Altın: Kamnik 2019 (Karışık takım)
Gümüş: Kamnik 2017 (Erkek takım)
Bronz: Kamnik 2017 (Karışık takım)