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Meteoroloji son dakika olarak açıkladı: Sağanak her yerde hissedilecek, bu saatlere dikkat

Meteoroloji son dakika olarak açıkladı: Sağanak her yerde hissedilecek, bu saatlere dikkat

12:2026/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji son dakika olarak açıkladı
Meteoroloji son dakika olarak açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün 7 bölgede sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra başlayacağı belirtiliyor. Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak. İşte illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda, yağışların yerel olarak şiddetli olabileceği öngörülüyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların, Göller yöresi ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olayı bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR, RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Hava sıcaklığının, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#meteoroloji
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