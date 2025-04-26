Meteoroloji son dakika olarak açıkladı: Sağanak her yerde hissedilecek, bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda, yağışların yerel olarak şiddetli olabileceği öngörülüyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların, Göller yöresi ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olayı bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR, RÜZGAR ORTA KUVVETTE