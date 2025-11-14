Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Toz taşınımı beklenen illerde hava kalitesinin azalabileceği ve görüş mesafesinde düşme yaşanabileceği aktarıldı. Peki hangi illerde toz taşınımı bekleniyor? İşte 14-15 Kasım hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'nin uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarı
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Toz Taşınımı Bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda (Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin) toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
14.11.2025 18.00-15.11.2025 09.00
Yurtta hava durumu
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Bursa: Parçalı bulutlu 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20