Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.





Meteoroloji'den yapılan uyarı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Toz Taşınımı Bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda (Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin) toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

14.11.2025 18.00-15.11.2025 09.00

Yurtta hava durumu

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Bursa: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı 10