Miami Heat 112-111 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)

NBA Oklahoma City Thunder'ı 112-111 yendiği maçta Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış istatistiğiyle NBA tarihinde bir müsabakada hiç kaçırmadan en fazla isabet bulan takım oldu.
MİAMİ HEAT - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ
NBA'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 147-116
Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 112-111
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 132-120
Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 116-114
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-125
Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 106-109
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 113-101