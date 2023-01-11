Özgün Miami Heat 112-111 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN HABERLER

Miami Heat 112-111 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Miami Heat'in Oklahoma City Thunder'ı 112-111 mağlup ettiği maçta serbest atış rekoru kırıldı. Miami Heat, 40'ta 40'lık serbest atış isabeti ile, lig tarihinin bir maçta hiç kaçırmadan en fazla serbest atış isabeti bulan takımı olarak kayıtlara geçti. Miami Heat - Oklahoma City Thunder maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Miami Heat 112-111 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)
Miami Heat 112-111 Oklahoma City Thunder

NBA Oklahoma City Thunder'ı 112-111 yendiği maçta Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış istatistiğiyle NBA tarihinde bir müsabakada hiç kaçırmadan en fazla isabet bulan takım oldu.

MİAMİ HEAT - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ

NBA'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 147-116

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 112-111

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 132-120

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 116-114

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-125

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 106-109

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 113-101

Radar görüntüsü paylaşıldı

Radar görüntüsü paylaşıldı

İl il uyarıldı: Çok ciddi geliyor.
İçinde daha nice gizemleri barındırıyor

'İçinde daha nice gizemleri barındırıyor'

Van Gölü'nde ortaya çıktı: Şu ana kadar bulunanların en büyüğü.
Başörtüsünde samimi değillermiş

​AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler.

​Kaliforniya felaketi yaşıyor: 14 kişi hayatını kaybetti.

​Birçok kişiyi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

'Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız'

​2022 yılında emekli olanlar da yararlanacak.

​Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

​İBB'den 'ücretsiz' LGBT propagandası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.