Miami Heat 112-111 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO) Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Miami Heat'in Oklahoma City Thunder'ı 112-111 mağlup ettiği maçta serbest atış rekoru kırıldı. Miami Heat, 40'ta 40'lık serbest atış isabeti ile, lig tarihinin bir maçta hiç kaçırmadan en fazla serbest atış isabeti bulan takımı olarak kayıtlara geçti. Miami Heat - Oklahoma City Thunder maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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