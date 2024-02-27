Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve halka arzın büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak belirlenmiştir. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsiset ayrıldı. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte Mogan Enerji halka arz fiyatı ve hisse kodu bilgileri.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.
Mogan Enerji'nin 2,23 milyar TL olan mevcut sermayesinin 2 milyar 440 milyon 108 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 210 milyon 108 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu ve Tevfik Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 262 milyon 635 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE?
TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsiset ayrıldı.
MOGAN ENERJİ BORSA KODU NE?
Halka arz tamamlandıktan sonra BİST Yıldız Pazar'da şlem görecek olan şirketin borsa kodu MOGAN olarak belirlendi.
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
- Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı 47 lot ile 532 TL ya da kişi başı 51 lot ile 577 TL değerinde pay düşebilir.
- 2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 100 lot (1333 TL)
- 2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 84 lot (951 TL)
- 2.9 milyon katılım olursa yaklaşık 73 lot (827 TL)
- 3.3 milyon katılım olursa yaklaşık 64 lot (725 TL)
- 3.7 milyon katılım olursa yaklaşık 57 lot (645 TL)
- 4.1milyon katılım olursa yaklaşık 51 lot (577 TL)
- 4.5milyon katılım olursa yaklaşık 47 lot (532 TL)
- 4.9 milyon katılım olursa yaklaşık 43 lot (487 TL)