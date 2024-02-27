Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve halka arzın büyüklüğü 2,97 milyar TL olarak belirlenmiştir. Halka arzda yüzde 80 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsiset ayrıldı. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte Mogan Enerji halka arz fiyatı ve hisse kodu bilgileri.

Mogan Enerji'nin 2,23 milyar TL olan mevcut sermayesinin 2 milyar 440 milyon 108 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 210 milyon 108 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu ve Tevfik Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 262 milyon 635 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.