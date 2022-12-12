Özgün MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?
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MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

MSB işçi alımı kura sonuçları, başvuru sürecinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin akabinde gündemde yer alıyor. Toplam 18 ilde gerçekleşecek olan 1115 işçi alımı için İŞKUR üzerinden yerleştirmeyi gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşecek olan kuraya göre işlemini gerçekleştirecek. Peki, MSB işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı mı ve nereden sorgulanır_

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB kura çekimi sonuçları 2022: 1115 işçi alımı için kuralar çekildi (2022 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama)
MSB

MSB 1115 işçi alımı kura çekimi dün gerçekleştirildi. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan işçi alımı başvurularının ardından, kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazan adayların isim listesi açıklandı. İşte MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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