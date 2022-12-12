MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? MSB işçi alımı kura sonuçları, başvuru sürecinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin akabinde gündemde yer alıyor. Toplam 18 ilde gerçekleşecek olan 1115 işçi alımı için İŞKUR üzerinden yerleştirmeyi gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşecek olan kuraya göre işlemini gerçekleştirecek. Peki, MSB işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı mı ve nereden sorgulanır_

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