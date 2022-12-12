MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

MSB 1115 işçi alımı kura çekimi dün gerçekleştirildi. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan işçi alımı başvurularının ardından, kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazan adayların isim listesi açıklandı. İşte MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
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KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.