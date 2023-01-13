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Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuruları başladı! İşte 2023 MSÜ başvuruların detayları

MSÜ sınavı ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Duyuruda 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı ifade edildi. Başvuru süreci bugün itibariyle başladı. Birçok kişi internette MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavına nasıl başvurulur? gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2023 MSÜ başvurularına ilişkin merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ BAŞVURU EKRANI: 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvurusu nasıl, nereden yapılır? ÖSYM MSÜ sınav başvuruları!
MSÜ başvurusu 2023

Milli Savunma Üniversitesi altında eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınav için MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM tarafından duyuruldu. 2023 MSÜ başvuru tarihleri, başvuru ekranı ve işlemlerine ilişkin detaylar haberimizde.

2023 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile MSÜ sınavı başvuruları başladı. ÖSYM "Sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 19 Mart Pazar günü yapılacak.

2023 MSÜ SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

MSÜ sınavı için başvurular 7 Şubat 2023'e dek ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesi ve uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2023 MSÜ KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

2023 MSÜ KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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