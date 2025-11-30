MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi

2026 MSÜ başvuru süreci için heyecan gitgide artıyor. Askeri öğrenci olmak isteyen binlerce genç, Milli Savunma Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek sınava hazırlanıyor. ÖSYM’nin yeni yıl sınav takvimini duyurmasıyla birlikte, MSÜ başvuru başlangıç tarihi ve sınav günü de resmen açıklandı. Adaylar şimdi gözlerini takvime çevirirken, süreçle ilgili detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2026 Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav tarihi.

2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu. Buna göre; 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

MSÜ BAŞVURUSU 2026 NASIL YAPILIR?