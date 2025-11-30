MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınavına yönelik süreç yavaş yavaş şekilleniyor. Her yıl olduğu gibi başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte resmiyet kazandı. MSÜ sınavına girerek askerî öğrenci olmayı hedefleyen adaylar, gözlerini 2026 yılına ait başvuru duyurusuna çevirmiş durumda. Peki, MSÜ 2026 başvuruları için süreç hangi tarihte başlayacak?
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihi belli oldu. Buna göre; 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ BAŞVURUSU 2026 NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.