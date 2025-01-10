Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavı için başvurular devam ediyor. Sınava katılacak olan adaylar başvuru şartlarını sağlamaları durumunda işlemlerini ÖSYM'nin AİS sistemine giriş yaparak tamamlayabilecek. İşte 2025 MSÜ sınav başvuru kılavuzu ve detaylı açıklamalar...





MSÜ BAŞVURULARI SON GÜNÜ NE ZAMAN?





MSÜ, sınavı başvuruları sürüyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav başvuruları 27 Ocak'ta sona erecek.





ÖSYM'DEN 2025 MSÜ BAŞVURU DUYURUSU





2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacaktır.





Sınava başvurular, 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.





Adaylar, başvurularını 2 Ocak 2025 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.





Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.





2025-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.





MSÜ BAŞVURU KILAVUZUNDA YER ALAN AÇIKLAMALAR





2025-2026 eğitim-öğretim yılında Millî Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) yapılacaktır. Bu kılavuz, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci Seçim Aşamalarına başvuru, 2’nci Seçim Aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Sınava başvurular, 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacaktır.





Sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.





Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.





Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesinden kaynaklanabilecek sorun ve sorumluluklar adayın kendisine aittir. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri gerekmektedir.





DİKKAT: Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim





Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;





1. Harp Okulları için;

a. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine,

b. 2025-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Harp Okullarına (HO) ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) kadın ve erkek öğrenci alınacaktır.





Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.



