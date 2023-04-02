Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır. Buna göre MSÜ sınavından kaç puan almak gerekir? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? İşte MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları .

MSÜ sayısal, sözel ve eşit ağırlık net puanı kaç?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavına girecek olan adayların, YKS'ye girmesi ve TYT'den 200 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türü ne göre öğrenci alım yapmaktadır.

MSÜ sınavında toplam 75 net yapan aday; Sayısaldan 355, Sözelden 391 ve Eşit Ağırlıktan 380 puan alırken, toplam 66 net yapan aday ise Sayısaldan 334, Sözelden 376 ve Eşit Ağırlıktan 353 puan almaktadır. MSÜ 2022 Erkek öğrenciler için Kara ve Deniz Harp Okulu sayısal puan türü 277,078 puan ile kapattı.

Milli Savunma Üniversitesi sınavından (SAY) 280 puan alabilmek için Türkçe 18 Net, Matematik 21 Net, Sosyal Bilimler 3 Net, Fen Bilimleri 10 Net yapmanız gerekmektedir.

Erkek öğrenciler için Kara ve Deniz Harp Okulu eşit ağırlık puan türü 280,95 puan ile kapattı.

Milli Savunma Üniversitesi sınavından (EA) 282 puan alabilmek için Türkçe 25 Net, Matematik 14 Net, Sosyal Bilimler 11 Net, Fen Bilimleri 1 Net yapmanız gerekmektedir.

MSÜ HAVA HARP OKULU NET PUANI

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (KADIN)

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türü ne göre öğrenci alım yapmaktadır. 2022 MSÜ Hava Harp Okulu kadın adaylar için taban puan 395,9 sayısal puan olarak kapatmıştır.

MSÜ hava harp okulu

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET ILE KAZANILIR? (ERKEK)

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türü ne göre öğrenci alım yapmaktadır. 2022 MSÜ Hava Harp Okulu erkekler için taban puan 356,62 sayısal puan olarak kapatmıştır.

MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KAÇ NET ILE KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksek Okullarına yalnızca erkek adaylar alınmaktadır. Kara, Hava, Deniz, Bando Meslek Yüksekokulu ve Sahil Güvenlik Yüksek Okulları bulunmaktadır. Bu bölümler iki yıllıktır. MSÜ genel puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Buradan mezun olan adaylar adından da anlaşılacağı üzere astsubay olarak göreve başlamaktadır. Kara, Hava, Deniz, Bando Meslek Yüksekokulu ve Sahil Güvenlik Yüksek Okulları taban puanları 275 genel puandır.

Milli Savunma Üniversitesi Bando Meslek Yüksek Okulu

MSÜ BANDO MESLEK YÜKSEKOKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Bando Meslek Yüksek okulu en yüksek puan türünüz hangisi ise onunla alım yapmaktadır. MSÜ sınavı sonrasında sonuç belgenizdeki en yüksek puan türü ile alıma başvurabilirsiniz. Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunları için taban puan 145 olarak belirlenmiştir. Eğer ilk tercihinize Bando MYO yazarsanız taban puanınız 225 olarak belirlenmiştir. Bu puanlar için toplamda 25-35 arasında bir net yapmanız yeterli olacaktır.

MSÜ baraj puanı

MSÜ BARAJ PUANI NEDIR?

Sınavda başarılı olmak için baraj puanı geçilmelidir ancak bu seviye henüz belirlenmemiştir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından çağrı taban puanları belirlenecektir. Bu barajın üzerinde başarı sağlayan adaylar 2. seçim aşamalarına katılabileceklerdir. En düşük 100, en yüksek ise 500 alınabilmektedir.

MSÜ puanı hesaplama nasıl yapılır?

MSÜ PUANI NASIL HESAPLANIR?

MSÜ puanı, ilgili katsayılar ve özel formüller kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak puanlar hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanmış soru sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ünün çıkarılmasıyla hesaplanır. Test bölümlerinin ağırlığı aşağıdaki biçimde olacaktır.

SA = Türkçe x 0,25 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,30 + Sosyal Bilimler x 0,10

EA = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,20

SÖ = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,20 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,35

GN = Türkçe x 0,33 + Temel Matematik x 0,33 + Fen Bilimleri x 0,17 + Sosyal Bilimler x 0,17



