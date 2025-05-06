MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Pertem sorgu sayfası

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat tarihinde uygulanmış, sınav sonuçları ise 18 Mart tarihinde ilan edilmişti. Adaylar 21 Nisan'da ise tercih işlemlerini yaparak sonuçları beklemeye başladı. MSÜ tercih sonuçları hakkındaki duyurular Milli Savunma Üniversitesi'nin https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan ediliyor. İşte MSÜ tercih sonuçlarında son durum.





MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi'nin geçmiş yıllardaki sonuç açıklama tarihlerine bakıldığında, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftasında açıklanacağı öngörülüyor. Buna göre, 8-15 Mayıs tarihlerinde sonuçlar ilan edilebilir.

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ Mİ?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.





MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARINI TANITICI BİLGİLER





KARA HARP OKULU

* Kara Harp Okulu; Ankara’da eğitim ve öğretime devam etmekte olup eğitim süresi, hazırlık sınıfı dâhil 5 yıldır. Okula, kadın ve erkek öğrenci alınmaktadır.

* Mezun olan öğrencilere, subay diplomasıyla birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait lisans diploması da verilmektedir. Mezun olan Askerî Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Teğmen rütbesiyle göreve başlamaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca öğrencilere harçlık verilmektedir.

* Eğitim Verilen Lisans Programları

* Bilgisayar Mühendisliği * Savunma Yönetimi

* Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği * Uluslararası İlişkiler

* İnşaat Mühendisliği * Tarih

* Endüstri Mühendisliği * Makine Mühendisliği

DENİZ HARP OKULU

* Deniz Harp Okulu; İstanbul’da eğitim ve öğretime devam etmekte olup eğitim süresi, hazırlık sınıfı dâhil 5 yıldır. Okula, kadın ve erkek öğrenci alınmaktadır.

DİKKAT!!!

Tercihinizi yaparken tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak okul kontenjanlarında eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğünün belirleyeceği tarihlerde tercih önceliğine bakılmaksızın tercihlerinizin arasında bulunan ve Aday Değerlendirme Puanı

sıranızın geldiği herhangi bir okula yerleştirilebileceğinizi UNUTMAYINIZ.

* Mezun olan öğrencilere, subay diplomasıyla birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait lisans diploması da verilmektedir. Mezun olan Askerî Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Teğmen rütbesiyle göreve başlamaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca öğrencilere harçlık verilmektedir.

* Eğitim Verilen Lisans Programları

* Bilgisayar Mühendisliği * Elektrik-Elektronik Mühendisliği

* Endüstri Mühendisliği * Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

* Makine Mühendisliği * Uluslararası İlişkiler

HAVA HARP OKULU

* Hava Harp Okulu; İstanbul’da eğitim ve öğretime devam etmekte olup eğitim süresi, hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır. Okula, kadın ve erkek öğrenci alınmaktadır.

* Mezun olan öğrencilere, subay diplomasıyla birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait lisans diploması da verilmektedir. Mezun olan Askerî Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Teğmen rütbesiyle göreve başlamaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca öğrencilere harçlık verilmektedir.

* Eğitim Verilen Lisans Programları

* Bilgisayar Mühendisliği * Elektronik Mühendisliği

* Endüstri Mühendisliği * Havacılık ve Uzay Mühendisliği

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

* Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu; Balıkesir’de eğitim ve öğretime devam etmekte olup eğitim süresi 2 yıldır. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında okula, erkek ve kadın öğrenci alınacaktır.

* Mezun olan öğrencilere, astsubay diplomasıyla birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait ön lisans diploması da verilmektedir. Mezun olan Askerî Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Astsubay Çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca öğrencilere harçlık verilmektedir.

* Eğitim Verilen Ön Lisans Programları

* Bilgisayar Teknolojisi * Elektrik

* Elektronik Haberleşme Teknolojisi * İşletme Yönetimi

* İnşaat Teknolojisi * Mekatronik Teknolojisi

* Otomotiv Teknolojisi * Savunma Hizmetleri

* Uçak Teknolojisi

* Yapı Tesisat Teknolojisi

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

* Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu; Yalova’da eğitim ve öğretime devam etmekte olup eğitim süresi 2 yıldır. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında okula, erkek ve kadın öğrenci alınacaktır.

* Mezun olan öğrencilere, astsubay diplomasıyla birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait ön lisans diploması da verilmektedir. Mezun olan Askerî Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Astsubay Çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca öğrencilere harçlık verilmektedir.

* Eğitim Verilen Ön Lisans Programları

* Bilgisayar Programcılığı * Elektronik Teknolojisi

* Büro Yönetimi ve Yönetici * Gemi Makineleri İşletme Asistanlığı

* Deniz Ulaştırma ve İşletme * İşletme Yönetimi

* Elektrik * Uçak Teknolojileri

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

* Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; İzmir’de eğitim ve öğretime devam etmekte olup eğitim süresi 2 yıldır. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında okula, erkek ve kadın öğrenci alınacaktır

* Mezun olan öğrencilere, astsubay diplomasıyla birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait ön lisans diploması da verilmektedir. Mezun olan Askerî Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Astsubay Çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca öğrencilere harçlık verilmektedir.

* Eğitim Verilen Ön Lisans Programları

* Aviyonik Uçak Teknolojisi * Bilgisayar Programcılığı

* Elektronik Haberleşme Teknolojisi * Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

* İnşaat Teknolojisi * Elektrik

* Mekanik Uçak Teknolojisi * Güvenlik ve Koruma

* Otomotiv Teknolojisi * Hava Trafik Kontrol

* Lojistik * Mekatronik

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

* Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu; Ankara’da eğitim ve öğretime devam etmekte olup eğitim süresi 2 yıldır. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında okula, erkek ve kadın öğrenci alınacaktır

* Mezun olan öğrencilere, astsubay diplomasıyla birlikte, bitirmiş olduğu bölüme ait ön lisans diploması da verilmektedir. Mezun olan Askerî Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay Çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta, ayrıca öğrencilere harçlık verilmektedir.

* Eğitim Verilen Ön Lisans Programları

* Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar * Çalgı Bakım Onarım

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

* Harp Okulları ‘’Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi’’, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üsküdar/İstanbul’da 1 yıl süreyle icra edilmektedir. İntibak Eğitimini tamamlayan aday öğrenciler, ‘’Milli Savunma Üniversitesi Yeterlilik Sınavı (MSÜYS)’’na katılırlar ve yeterlilik sınavının sonucuna göre öğrencilerin yabancı dil hazırlık öğreniminden muaf olup-olmayacakları belirlenir. Muafiyet hakkı kazanan öğrenciler Harp Okullarının 1’inci sınıfına, kazanamayanlar ise yabancı dil hazırlık öğrenimine devam ederler.

* Yabancı dil hazırlık öğretimi kapsamında, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Yunanca ve Farsça dillerinin öğretimi yapılmaktadır.

* Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (beslenme, yatma, giyim, eğitim-öğretim, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmakta olup ayrıca harçlık da verilmektedir.

* Hazırlık sınıfı öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında öğrencisi oldukları Harp Okullarında birinci sınıfa başlarlar



