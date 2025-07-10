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MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nereden ödenir?

MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nereden ödenir?

16:2610/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MTV ödemeleri ne zaman başlayacak?
MTV ödemeleri ne zaman başlayacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde yılın ikinci taksit dönemi resmen başladı. Ocak ayında ilk taksitlerini yatıran araç sahipleri, şimdi temmuz ödemeleri için vergi takvimine odaklandı. Peki MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman sona erecek, ödeme işlemi nasıl yapılacak?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit dönemi başladı. İlk ödeme dönemi 31 Ocak’ta sona ermişti. Şimdi gözler, Temmuz 2025 ödeme sürecinin detaylarında. Araç sahipleri MTV borçlarını nereden, nasıl ödeyebilecek?

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz olacak.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV borcunu sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama” hizmeti üzerinden borçlarını görüntüleyebilir. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi’ne T.C. Kimlik No veya plaka bilgisiyle giriş yaparak da borç öğrenilebilir.

MTV ödemeleri hem online hem de fiziksel kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. Dijital ödeme imkânı sayesinde, vatandaşlar Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borcu sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Ödeme yapılabilecek diğer yöntemler:

Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri

Banka kartı veya kredi kartı ile ödeme

Vergi dairesi vezneleri

PTT şubeleri

Yurt dışında faaliyet gösteren bankaların kartları

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