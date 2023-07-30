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Napoli hazırlık maçında Hatayspor’u 4-0 mağlup etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve son Serie A şampiyonu Napoli, Teofilo Patini Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Teofilo Patini Stadı'nda oynanan maçta Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin gollerini 23 ve 27. dakikalarda Victor Osimhen, 64 ve 70. dakikalarda da Giovanni Simeone attı. Napoli - Hatayspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

15:55 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Napoli - Hatayspor Maç Sonucu: 4-0

Napoli - Hatayspor Maç Sonucu: 4-0

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında karşılaştığı Napoli'ye 4-0 mağlup oldu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Erce, Kamil Ahmet, Görkem, Lobjanizde, Oluwafisayo, Cengiz, Aburjania, Engincan, Mango Fernandes, Burak, Bertuğ 11'ini tercih etti.

Napoli 4-0 FC Hatayspor golleri kim attı?

Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia ise Alex Meret, Di Lorenzo, Rahmani, Ostigard, Mathias Olivera, Anguissa, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen 11'iyle sahaya çıktı.

İtalyan ekibi, Hatayspor'u 4-0 yendi. Napoli'nin gollerini Osimhen (2) ve Simeone (2) attı.

Napoli - FC Hatayspor ilk 11'ler

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Erce, Kamil Ahmet, Görkem, Lobjanizde, Oluwafisayo, Cengiz, Aburjania, Engincan, Mango Fernandes, Burak, Bertuğ 11'ini tercih etti.

Napoli'nin 11'i

Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia ise Alex Meret, Di Lorenzo, Rahmani, Ostigard, Mathias Olivera, Anguissa, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen 11'iyle sahaya çıktı.

Napoli takımı ne zaman kuruldu?

Napoli, İtalya'nın Napoli şehrinde bulunan ve Serie A'da mücadele eden bir futbol kulübü. 1926 yılında kurulan kulüp, 3 kez Serie A, 6 kez Coppa Italia, 2 kez Supercoppa Italiana ve 1 kez UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı.

Napoli'nin maçlarını San Paolo Stadyumu'nda oynamaktadır. Stadyum, 80.000 kişi kapasitelidir. Napoli'nin en ünlü taraftarları, "Ultras Napoli" olarak bilinir. Ultras Napoli, İtalya'nın en fanatik taraftar gruplarından biridir.

Napoli'nin en ünlü oyuncuları arasında Diego Maradona, Marek Hamsik ve Dries Mertens yer almaktadır. Maradona, Napoli'nin tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilir. Hamsik, Napoli'nin formasını 10 sezon boyunca giydi ve kulüp tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu. Mertens, Napoli'nin şu anki forvetidir ve kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Napoli, İtalya'nın en popüler futbol kulüplerinden biridir. Kulübün taraftarları, Napoli'ye büyük bir bağlılık gösterirler. Napoli, İtalya'nın en başarılı futbol kulüplerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.

Hatayspor takımı

Hatayspor, Türkiye'nin Hatay ilinde 1967 yılında kurulan bir futbol kulübü. Süper Lig'de mücadele etmektedir.

Hatayspor, 2017-18 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmiştir. 2018-19 sezonunda 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmiştir.

Hatayspor'un en büyük başarısı, 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmasıdır. Hatayspor, finalde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştır.

Hatayspor, Türkiye'nin en genç ve en başarılı futbol kulüplerinden biridir. Kulüp, kısa sürede büyük başarılar elde etmiştir ve Türkiye'nin en iyi futbol kulüplerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.

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Napoli hazırlık maçında Hatayspor’u 4-0 mağlup etti